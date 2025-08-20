Une église protestante envisage de reprendre le projet de l’Hôpital cardiaque de Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’Église évangélique de Yoido se penche sur la possibilité de reprendre la construction de l’Hôpital cardiaque de Pyongyang en Corée du Nord. Un projet suspendu depuis 2010. L’établissement religieux a annoncé ce lundi que son pasteur principal, Lee Young-hoon, et le ministre de la Réunification, Chung Dong-young, se sont rencontrés le 11 août pour discuter de la coopération sur ce sujet.D’après l’église, le calendrier des travaux serait déterminé d’un commun accord entre le gouvernement sud-coréen et les autorités nord-coréennes. Cependant, la volonté du pays communiste demeure incertaine, car la communication entre les deux parties est pratiquement rompue.Pour rappel, la construction de cet hôpital avait débuté fin 2007, après un accord avec la Fédération chrétienne coréenne à Gaesong. Mais elle a été suspendue en raison du torpillage de la corvette Cheonan et de la montée des tensions entre les deux Corées en 2010, laissant le chantier achevé à 70 %. Le projet visait à créer un établissement médical de 280 lits, couvrant 20 000 m², avec sept étages, dont un sous-sol. Des médecins sud-coréens devaient y être déployés pour traiter les malades locaux.