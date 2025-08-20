Kim Yo-jong fustige Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong s'en est prise, de nouveau, à la Corée du Sud, en nommant cette fois explicitement son président de la République. Selon la KCNA mercredi, elle a déclaré, lors d'une réunion avec les principaux directeurs du ministère des Affaires étrangères tenue la veille, que Séoul ne pouvait pas être un interlocuteur diplomatique.La puissante sœur de Kim Jong-un a ensuite affirmé que, depuis l'arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung, le Sud cherchait sérieusement à montrer qu'il œuvrait à améliorer les relations intercoréennes, mais que « sa véritable intention conflictuelle et puante » ne pouvait être dissimulée.La numéro deux de facto du pays communiste a également qualifiés d’« illusion » et de « rêve absurde » les propos du chef de l'Etat sud-coréen tenus lundi, selon lesquels les petits gestes qui s'accumulent finiraient par rétablir la confiance entre les deux Corées. Avant de poursuivre en affirmant que Pyongyang avait déjà observé « le sale régime politique » au Sud pendant plusieurs décennies et constaté que, qu'il soit placé sous l'étiquette conservatrice ou démocrate, ses ambitions de confrontation restaient intactes. Elle a ensuite martelé que Lee n'était « pas un héros capable de changer le cours de l’Histoire ».Enfin, la cadette de la famille Kim a également fustigé les exercices militaires sud-coréano-américains « Ulchi Freedom Shield », actuellement en cours, les assimilant à une répétition de guerre d'invasion contre son pays.