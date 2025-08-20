Canicule : le nombre de patients dépasse déjà le total de l'an dernier

Photo : YONHAP News

La canicule qui ne cesse de s’intensifier sur tout le territoire sud-coréen fait de plus en plus de victimes. Le nombre de patients atteints des maladies liées à la chaleur a ainsi déjà dépassé celui enregistré l'an dernier.Selon les données publiées par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), entre le 15 mai et le 19 août, le nombre de personnes touchées par des pathologies liées aux fortes températures atteint 3 705, dont 23 décès. Du 20 mai au 30 septembre 2024, ce chiffre était de 3 704 personnes, dont 34 morts. Au regard des statistiques, l’année 2025 se place déjà derrière 2018, année record avec 4 526 patients.Par type de pathologie, 61,9 % concernent l'épuisement, 15,2 % les coups de chaleur et 13,4 % les crampes. Par tranche d'âge, les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus touchées, représentant 31 % des malades.