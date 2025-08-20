Pyongyang convoque une nouvelle session de l’Assemblée populaire suprême en septembre

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord convoquera une réunion de son Parlement le mois prochain. Selon l’agence de presse officielle du régime, la 13e session de la 14e Assemblée populaire suprême se tiendra le 20 septembre, à la suite d’une décision prise par le comité permanent lors de sa réunion plénière, mardi.Parmi les sujets à l’ordre du jour figureront la loi sur la gestion des céréales, des questions liées à la délibération et à l’adoption de la loi sur les droits de propriété intellectuelle, ainsi que la loi sur la gestion urbaine.La question d’une révision constitutionnelle pourrait également être abordée, bien qu’elle n’ait pas été mentionnée par la KCNA. Lors d’une précédente session tenue en janvier 2024, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un l’avait ordonné pour inscrire dans la Constitution que la Corée du Sud est « l’Etat hostile principal » et « l’ennemi principal immuable ». Mais les travaux en ce sens n’ont pas encore été menés.En outre, le 14 août dernier, Kim Yo-jong, sa sœur cadette, a déclaré que Séoul devait être considéré comme la menace la plus hostile dans la législation du pays communiste et que cette position devait être pérennisée.