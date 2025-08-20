Trois grands chantiers navals sud-coréens demandent un assouplissement des réglementations américaines

Photo : KBS News

Les trois grands chantiers navals sud-coréens ont tenu, hier, aux côtés des ministères sud-coréens des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Industrie, une réunion avec les sénateurs américains Tammy Duckworth et Andy Kim, actuellement en Corée du Sud.Selon la diplomatie sud-coréenne, Hanwha Ocean, HD Korea Shipbuilding Offshore Engineering et Samsung Heavy Industries ont souligné disposer à la fois de la volonté et des capacités nécessaires pour assurer la réussite de la coopération navale entre Séoul et Washington. Elles ont également estimé qu’un assouplissement des réglementations américaines était indispensable pour garantir le succès de leur implantation aux États-Unis.Les représentants des trois sociétés ont par ailleurs expliqué qu’ils prévoyaient d’élargir les échanges technologiques et humains avec leurs homologues américains, afin de contribuer au développement de la technologie maritime et à la formation de main-d’œuvre spécialisée.En réponse, les sénateurs ont affirmé que la reconstruction de l'industrie naval constituait désormais un enjeu de sécurité nationale pour Washington et que des efforts législatifs du Congrès seraient nécessaires pour l’accompagner. Ils se sont également engagés à examiner avec attention les propositions formulées par les groupes sud-coréens.Kim Hee-sang, coordinateur de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, qui présidait l'entretien, a rappelé que la coopération bilatérale dans le secteur avait joué un rôle décisif dans la conclusion récente des négociations commerciales entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. D’après lui, ce constat traduisait la reconnaissance partagée du potentiel des chantiers sud-coréens à contribuer à la relance de l’industrie navale américaine. Il a enfin exhorté les deux parlementaires à promouvoir des initiatives législatives afin d’assurer le succès de ce partenariat.