Enquête sur la loi martiale : Han Duck-soo entendu pendant plus de 16 heures

Photo : YONHAP News

L'équipe du procureur spécial Cho Eun-suk a interrogé mardi Han Duck-soo en tant que suspect pendant plus de 16 heures dans le cadre de ses investigations sur les allégations d'insurrection liées à la déclaration de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, le 3 décembre. Arrivé hier au bureau des enquêteurs vers 9h30, l'ancien Premier ministre l’a quitté mercredi à 1h50, après avoir relu son procès-verbal d'audition. Selon certaines sources, il aurait répondu aux questions sans exercer son droit au silence.Han est soupçonné de complot et de participation à la mise en place illégale de l’état d’exception par l'ancien président destitué. Selon l'équipe d'enquête spéciale, il aurait proposé à Yoon de convoquer un conseil des ministres avant la proclamation de la loi martiale afin de lui donner une légitimité. En outre, il aurait ordonné la rédaction d’une version révisée du décret concerné, afin d’en corriger les failles juridiques, avant de finalement la faire mettre au rebut. Les enquêteurs lui reprochent également d’avoir tenté d’empêcher le vote de l’Assemblée nationale visant à annuler la loi martiale, et d'avoir livré de faux témoignages devant la Cour constitutionnelle et le Parlement.Ce matin, une nouvelle convocation a été adressée à l’ex-chef du gouvernement pour le 22 août, à 9h30. Sur la base des résultats de ces interrogatoires, l'équipe d'enquête décidera si elle doit requérir ou non un mandat de détention.