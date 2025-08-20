Gouvernement : aucune pollution radioactive liée aux rejets nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé qu’aucune anomalie n’avait été relevée lors de l’analyse des eaux de la mer Jaune effectuée en août, en réponse aux inquiétudes concernant un possible déversement d’eaux usées provenant de l’usine nord-coréenne de raffinage d’uranium de Pyongsan.Le ministère de la Réunification, la Commission de sûreté et de sécurité nucléaires (NSSC), le ministère des Océans et de la Pêche ainsi que celui de l’Environnement et la ville d’Incheon ont présenté hier les résultats de l’enquête qu’ils avaient menée conjointement au début du mois. Comme lors des contrôles réalisés en juillet, les concentrations d’uranium ainsi que celles de cadmium, d’arsenic, de mercure, de plomb et de chrome hexavalent se sont avérées soit indétectables, soit inférieures aux normes établies.Le césium radioactif, analysé pendant la précédente campagne, n’a pas été inclus cette fois-ci. Les autorités ont rappelé que cet élément résulte d’une réaction de fission nucléaire et n’existe pratiquement pas à l’état naturel. Un responsable du gouvernement a expliqué que l’usine de Pyongsan n’était pas une installation de traitement chimique d’uranium, et qu’elle ne pouvait donc pas en générer.L’exécutif a enfin précisé que, compte tenu des préoccupations persistantes de la population, un système de surveillance régulière sera maintenu sur les principaux sites concernés, avec un suivi mensuel.