AIEA : un nouveau bâtiment destiné à l’enrichissement d’uranium a été érigé à Yongbyon

Photo : YONHAP News

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a indiqué, dans un récent rapport, que la Corée du Nord avait construit un nouveau bâtiment à Yongbyon destiné à l’enrichissement d’uranium.Selon le quotidien japonais Yomiuri Shimbun, qui a rendu compte aujourd’hui du document finalisé le 18 août, l’agence a confirmé que l’analyse d’images satellites et d’informations recueillies au cours de l’année écoulée avait permis d’établir que la construction d’une nouvelle installation avait commencé en décembre dernier et que les travaux extérieurs avaient été achevés en mai de cette année.Pour le gendarme nucléaire, ce complexe présente des similitudes avec celui de Kangson, près de Pyongyang, et souligne que le régime communiste pourrait utiliser cette nouvelle infrastructure pour accroître ses activités d’enrichissement d’uranium. A ce sujet, il a exprimé de sérieuses préoccupations, affirmant sa volonté de poursuivre ses opérations de vérification. En outre, il a également précisé que le site d’essais nucléaires de Punggye-ri demeurait en état de préparation pour d’éventuelles nouvelles expérimentations.D’après le journal japonais, ce rapport devrait servir de base lors de la conférence générale annuelle de l’AIEA, prévue à la mi-septembre, pour inscrire la question du programme nucléaire nord-coréen à l’ordre du jour.