PPP : début du scrutin pour élire la nouvelle direction

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l'opposition, organise aujourd'hui et jeudi un scrutin destiné à élire sa nouvelle direction. Le vote mobile est ouvert à ses membres électeurs depuis ce matin 8h et se clôturera demain à 19h. Celui par le système de réponse automatisée (ARS) se tiendra demain de 10h à 22h. En parallèle, un sondage d'opinion est mené entre 10h et 22h les deux jours.Les résultats des votes des adhérents du parti et du sondage auprès du grand public seront pris en compte respectivement à hauteur de 80 et 20 % pour désigner le prochain président du PPP.Quatre candidats sont en lice pour ce poste : Kim Moon-soo, ancien ministre de l’Emploi et du Travail et candidat à la dernière présidentielle, ainsi que les députés Ahn Cheol-soo, Cho Kyung-tae et Jang Dong-hyuk.Si l’un d’eux obtient la majorité absolue, il sera désigné nouveau chef du mouvement conservateur lors de la convention nationale prévue vendredi. Dans le cas contraire, un second tour sera organisé entre les deux candidats arrivés en tête, et les résultats seront dévoilés le 26 août.Par ailleurs, lors du prochain rassemblement, quatre membres du comité suprême seront également élus parmi huit prétendants, ainsi qu’un représentant de la jeunesse, choisi entre deux candidats.