Enquête sur Kim Keon-hee : mandat de détention requis contre le chaman Geon Jin

Photo : YONHAP News

Mardi, l'équipe du procureur spécial Min Joong-ki, chargée d’enquêter sur les diverses allégations visant l'ex-Première dame, a requis un mandat de détention provisoire contre Jeon Seong-bae, au lendemain de son premier interrogatoire. Les enquêteurs ont invoqué des risques de destruction de preuves et de fuite pour justifier cette demande.Le chaman, connu sous le nom de Geon Jin, est soupçonné, entre autres, d'avoir transmis à Kim Keon-hee des cadeaux de luxe offerts par l'Eglise de l'Unification en 2022, afin que cette dernière obtienne des soutiens pour certaines de ses activités.Par ailleurs, les enquêteurs ont à nouveau convoqué l’épouse de Yoon Suk Yeol pour un interrogatoire demain à 14h, après son refus de se présenter à son troisième initialement prévu ce matin à 10h, en raison de problèmes de santé. Ils ont également prolongé sa période de détention de dix jours, jusqu’au 31 août. Pour rappel, elle avait été incarcérée le 12 août pour une durée initiale de dix jours, renouvelable une fois.Les investigations progressent également du côté de l'équipe du procureur spécial Lee Myeong-hyeon, chargée d’examiner les soupçons d’intervention de l’administration Yoon dans une enquête militaire sur la mort d’un caporal du Corps des marines lors d’une mission en 2023.Le 10 juillet, les enquêteurs ont perquisitionné les locaux de Lee Jong-ho, ancien président de la société d’investissement Blackpearl Invest, soupçonné d’avoir exercé un lobbying afin d’innocenter un haut responsable militaire. Cet homme d’affaires gérait par ailleurs le compte de Kim Keon-hee au moment de l'affaire de manipulation des cours boursiers de Deutsch Motors.Cinq jours plus tard, Lee aurait délibérément détruit un téléphone portable qu’il avait dissimulé jusque-là, avant de le jeter dans un parc au bord du fleuve Han à Séoul. Mais un membre de l’équipe d’enquête, qui a assisté à la scène, a réussi à récupérer l’appareil. Une analyse de ce dernier sera menée et ses résultats seront partagés avec l’équipe chargée des soupçons impliquant Kim.