Le gouvernement et le Minjoo prônent une croissance équitable

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo ont décidé d'introduire l'Intelligence artificielle (IA) dans tous les domaines et de renforcer le soutien aux industries de pointe afin de redynamiser la croissance économique.Han Jeong-ae, présidente du comité politique du parti au pouvoir, a expliqué aujourd'hui aux journalistes que l'administration de Lee Jae Myung établira sa stratégie autour du concept d’une croissance équitable, durable, menée pour tous et basée sur les technologies. Avant d'ajouter qu'à cet effet, l'application de l'IA dans tous les secteurs et la mise à disposition des données publiques sont nécessaires. Elle a promis un soutien législatif en indiquant que les industries de pointe se verront accordé un « soutien global », du financement jusqu'aux ressources humaines, en passant par la fiscalisé.La députée de centre-gauche a également indiqué que, pour que la croissance profite à tous, le tourisme régional sera dynamisé et les investissements les plus appropriés à chaque région seront incités. Près de 10 000 milliards de wons, soit environ 6,14 milliards d'euros, doivent être mobilisés dans ce but. Quant au volet de l'économie de la vie quotidienne, le soutien aux PME sera élargi tout comme l'aide aux foyers vulnérables.Enfin, la formation présidentielle créera une task force, chargée d'atténuer des règlements trop stricts et les sanctions économiques, telles que les punitions contre les abus de confiance.Les mesures plus concrètes à établir à partir de ces orientations seront rendues publiques au cours de la semaine.