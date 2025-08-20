Taxes américaines sur l’acier et l’aluminium : l’industrie sud-coréenne redoute des répercussions

Photo : YONHAP News

Hier, le département américain du Commerce a annoncé avoir ajouté 407 catégories de produits dérivés en acier et en aluminium à la liste soumise aux droits de douane, en vertu de l’article 232 du Trade Expansion Act. Le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) a précisé, sur son site internet, que ces biens se verraient appliquer un taux de 50 % sur leur teneur en ces deux métaux.Cette mesure devrait avoir des répercussions sur l’industrie sud-coréenne. Selon un rapport publié par l’Association coréenne du commerce international (KITA), les articles nouvellement concernés incluent notamment des réfrigérateurs et des congélateurs, des pièces automobiles, des ascenseurs, des transformateurs, des pièces et des moteurs de tracteurs, des câbles électriques, ainsi que divers engins de chantier.La KITA a également souligné que d’autres composants automobiles jusqu’ici exemptés, dont des pièces de moteur, sont désormais visés, et que certains emballages de cosmétiques, en raison de leur composition riche en aluminium, ne pourront éviter l’impact tarifaire. Elle évalue à 11,89 milliards de dollars la valeur, en 2024, des importations américaines en provenance de Corée du Sud correspondant aux produits nouvellement soumis à ces droits.