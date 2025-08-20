L’administration Trump pourrait entrer au capital d’Intel

Photo : YONHAP News

L'administration Trump prévoit d'acquérir 10 % du capital d’Intel, actuellement en proie à des difficultés financières. C’est ce qu’a déclaré le secrétaire américain au Commerce lors d’une interview accordée mardi à la chaîne CNBC. Une annonce qui vient confirmer les informations publiées par certains médias locaux.Howard Lutnick a indiqué que cette prise de participation dans le fabricant américain de semi-conducteurs serait réalisée en contrepartie des subventions accordées en vertu du « CHIPS Act ». Si ce projet aboutit, le gouvernement américain deviendra le premier actionnaire de l’entreprise. Le secrétaire a toutefois précisé que cette opération n’entraînerait pas un contrôle sur la gestion de la firme.D’autres fabricants de semi-conducteurs bénéficiant des subventions américaines suivent de près cette démarche, craignant qu’une demande similaire leur soit adressée. Ceux du pays du Matin clair ne font pas exception. Sous la présidence de Joe Biden, les Etats-Unis avaient alloué 10,9 milliards de dollars à Intel, 6,6 milliards au taïwanais TSMC et 4,7 milliards au sud-coréen Samsung Electronics.