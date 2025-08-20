Droits de douane américains : baisse des exportations de K-Food vers les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

A la suite de l'entrée en vigueur des droits de douanes américains, les exportations de K-Food vers les Etats-Unis ont diminué. C’est une première depuis plus de deux ans. Selon l'Institut de promotion des statistiques du commerce de Corée (Ktspi), le mois dernier, les expéditions de produits alimentaires ont atteint 139 millions de dollars. Il s’agit de 6,7 % de moins en glissement annuel.Les ventes de ramyeon, les nouilles instantanées, ont affiché une baisse de 17,8 %, pour s'établir à 14 millions de dollars. Or, elles avaient augmenté de 40,8 % sur un an au premier semestre 2025. Celles des biscuits ont elles aussi reculé de 25,9 %, avec 20 millions de dollars.Ce recul en juillet pourrait s'expliquer par le fait que les commandes américaines ont été anticipées à l’approche de l’entrée en vigueur des tarifs douaniers. De février à juin 2025, les Etats-Unis importaient plus de 20 millions de dollars de nouilles en sachet ou en bol par mois, avec 29 millions en juin. Ce qui suggère un impact réel des droits de douanes.Les exportations cumulées du 1er janvier à la fin du mois dernier étaient de 1,073 milliard de dollars, soit une hausse de 21,3 % par rapport à l'an dernier. Mais en prenant en considération que les six premiers mois de l’année, elles ont évolué de 27 %.Ces chiffres sont de mauvais augure pour le ministère sud-coréen de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'Agroalimentaire qui avait l'objectif d’atteindre les 14 milliards de dollars d’exportations d’aliments et d’équipements agricoles en 2025. Face à la baisse de 5,3 % de ces expéditions le mois dernier, il organisera une troisième table ronde avec les exportateurs locaux pour leur expliquer les programmes de soutien gouvernemental et écouter leurs difficultés.