Parlement : la session extraordinaire d’août débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la première séance plénière de la session extraordinaire d’août se tient aujourd’hui à partir de 10h. Les députés doivent élire le président de la commission parlementaire de la législation et de la justice, voter le projet de loi sur la Fondation pour la culture audiovisuelle (FBC), qui modifie la gouvernance de la chaîne MBC, ainsi qu’étudier celui sur la Société coréenne de radiodiffusion éducative (EBS).Concernant ce dernier, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) prévoit de lancer une nouvelle obstruction parlementaire de 24 heures. Pour rappel, le 5 août dernier, la principale force de l’opposition conservatrice avait déjà eu recours à ce procédé contre le texte sur la FBC afin de retarder son adoption.Demain, l’Hémicycle est convenue de terminer la seconde séance plénière sans autres projets de loi en raison de la convention nationale du PPP. Samedi, l'amendement de la loi sur les syndicats, appelée loi de « l’enveloppe jaune », sera à l’ordre du jour. Le lendemain, c’est la deuxième réforme du Code de commerce qui sera débattue. Les députés conservateurs prévoyant d’engager à nouveau des obstructions pour les deux textes, le vote final sur la réforme du Code de commerce devrait avoir lieu lundi.