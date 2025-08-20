Le président Lee discute de la loi sur l’organisation gouvernementale avec les dirigeants du Minjoo

Photo : YONHAP News

Le président de la République a dîné hier avec les dirigeants du Minjoo. A cette occasion, ils sont convenus de faire adopter l’amendement à la loi sur l’organisation gouvernementale relatif à la réforme du Parquet, avant la fête traditionnelle de Chuseok qui tombe cette année début octobre.Des travaux de suivi seront ensuite menés pour traiter les détails des quatre lois de réforme du ministère public. L’objectif est de séparer les fonctions d’investigation et d’accusation du Parquet.Lors de cette rencontre, Lee Jae Myung a souligné l’importance de prendre des responsabilités par des résultats. Avant d'encourager à faire en sorte que la population puisse ressentir concrètement les changements.De nombreux responsables du Bureau présidentiel et du parti de centre-gauche étaient présents à cette entrevue, dont le secrétaire général de la présidence, Kang Hoon-sik, le directeur chargé des politiques du Bureau présidentiel, Kim Yong-beom, le président du Minjoo, Jung Chung-rae, et le chef de son groupe parlementaire, Kim Byung-ki.Par ailleurs, Jung a confirmé, lors de l’assemblée générale des députés du Minjoo, tenue aujourd’hui au Parlement, que sa formation et la présidence s’étaient accordées pour l'adoption de cet amendement au cours du mois de septembre. D’après le porte-parole du groupe parlementaire du parti au pouvoir, le vote pourrait avoir lieu lors de la séance plénière du 26.