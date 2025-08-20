Lee Jae Myung préconise la continuité des accords Séoul-Tokyo

Photo : YONHAP News

Mardi, à quatre jours de son premier déplacement au Japon, Lee Jae Myung a accordé une interview au Yomiuri Shimbun, publié aujourd’hui à la Une. Dans cet entretien exclusif, le président de la République a déclaré qu’il n’était pas souhaitable de revoir les accords conclus dans le passé entre les deux pays, ces pactes étant des engagements entre Etats.Selon le journal nippon, Lee aurait ainsi affiché sa volonté de maintenir les traités bilatéraux déjà signés, dont ceux concernant les épineuses questions des femmes de réconfort et des victimes du travail forcé sous le régime colonial japonais. Il a néanmoins ajouté porter deux responsabilités : assurer la continuité des politiques ainsi que l’image crédible de l’Etat, et prendre en considération sérieusement les sentiments de ses ressortissants enrôlés et de leurs familles.Le dirigeant sud-coréen a également préconisé de solutionner les contentieux bilatéraux en s’efforçant de reconnaître la réalité, de se comprendre et d’éviter la confrontation. Avant de qualifier le Japon de un pays extrêmement important et souligner que la Corée du Sud peut elle aussi être utile pour lui. Il a ainsi évoqué la nécessité pour les deux voisins d’explorer les domaines mutuellement bénéfiques afin d’étendre leurs sphères de coopération.Interrogé sur la déclaration commune, signée en octobre 1998, entre les dirigeants des deux pays de l’époque, le sud-Coréen Kim Dae-jung et le Japonais Keizo Obuchi, pour sceller un nouveau partenariat, Lee a estimé que c’était un événement qui a « tracé un nouveau trait » dans les relations Séoul-Tokyo. Avant d'indiquer espérer publier un nouveau texte la dépassant.