CSIS : Pyongyang pourrait mener des provocations pendant le sommet Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Des experts du Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) ont prévu que la Corée du Nord pourrait mener des provocations de grande ampleur à l’occasion du premier sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, fixée au 25 août à Washington.Mercredi, lors d’un point presse en visioconférence, Victor Cha, titulaire de la Chaire coréenne au CSIS, a indiqué que la combinaison du tête-à-tête, des exercices conjoints « Ulchi Freedom Shield (UFS) » et de l’absence de contacts diplomatiques entre Washington et Pyongyang augmente la probabilité d’actes hostiles de la part du régime de Kim Jong-un, y compris des tirs de missiles ou des essais nucléaires.Sydney Seiler, conseiller en chef du même think tank américain, a également souligné qu’étant donné la période estivale de ses entraînement militaires, le pays communiste pourrait afficher la puissance de son armée. Avant d’ajouter que ces provocations ne prendraient probablement pas une forme létale ou physique.Par ailleurs, Cha a prévu que l’un des sujets prioritaires pour Trump lors du sommet serait de réduire le déficit commercial avec Séoul. De plus, il pourrait également souhaiter obtenir un engagement plus clair de son allié en cas d’urgence liée à la Chine. Toujours selon l’expert, les déclarations du locataire de la Maison Blanche pourraient différer des avis des départements ministériels de son administration.