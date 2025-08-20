Lee Jae Myung dévoile un plan de dénucléarisation de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Dans une interview accordée au journal japonais Yomiuri Shimbun, quelques jours avant son déplacement à Tokyo, le président de la République a présenté un plan de dénucléarisation de la Corée du Nord en trois phases.Lee Jae Myung a précisé que la première étape serait de geler les programmes nucléaire et balistique, la seconde de les réduire et la troisième de les abandonner. Il a indiqué que son gouvernement cherchera activement à renouer le dialogue avec Pyongyang, tout en travaillant en étroite coopération avec Washington, afin de créer les conditions permettant de concrétiser cette feuille de route.Questionné sur la politique générale de son administration en direction du royaume ermite, le chef de l’Etat a répété que la coexistence pacifique, la reconnaissance et le respect mutuels, ainsi que la prospérité conjointe sont préférables à la confrontation. Avant de souligner la nécessité pour le Sud d’ouvrir le premier la porte au dialogue avec le Nord et de rechercher la voie vers la coopération avec lui afin d’apaiser les tensions.Pour le successeur de Yoon Suk Yeol, la paix et la stabilité sur la péninsule sont essentielles non seulement pour la Corée du Sud, mais aussi pour la Russie ainsi que tous les Etats d’Asie du Nord-Est, tels que le Japon et la Chine. Il est également revenu sur le projet d’exploration des routes commerciales de l'Arctique, l’un de ses grands chantiers, affirmant qu’il pourra tracer un chemin vers la coopération entre les deux Corées, les Etats-Unis, la Russie et le Japon.Sur la politique chinoise durant son quinquennat, Lee a d’abord indiqué que l’empire du Milieu est un voisin inséparable géographiquement comme économiquement. Avant d’ajouter que la concurrence, la coopération et la confrontation coexistent toutefois dans les relations bilatérales et qu’il faut gérer ces liens en tenant compte de tous leurs divers aspects.