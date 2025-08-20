Enquête sur Kim Keon-hee : troisième comparution devant les enquêteurs depuis sa détention

Photo : YONHAP News

Cet après-midi, à 14h, Kim Keon-hee doit se présenter de nouveau devant l’équipe du procureur spécial Min Joong-ki pour un interrogatoire. Il s’agit de sa troisième convocation depuis sa détention provisoire le 12 août.L’épouse de Yoon Suk Yeol devrait être interrogée sur les allégations concernant le chaman Geon Jin et la secte Moon. Lors des précédentes auditions, les enquêteurs s’étaient intéressés aux affaires liées à l'intermédiaire politique Myung Tae-kyun et à Deutsch Motors. Mais Kim avait gardé le silence. L’équipe spéciale a, en outre, prolongé sa période de détention jusqu’au 31 août.Pour rappel, l’ex-Première dame est soupçonnée d’avoir, lors de la présidentielle de 2022, reçu des résultats de sondages gratuitement de la part de Myung, d’avoir influencé l’investiture de l’ancienne députée Kim Young-sun lors des législatives partielles la même année, d’avoir financé et participé à la manipulation du cours de l’action de Deutsch Motors entre 2009 et 2012, ainsi que d’avoir reçu via Geon Jin des cadeaux de luxe de la part de la secte Moon pour intervenir en sa faveur dans différents projets.Par ailleurs, ce matin, les enquêteurs ont commencé à interroger en tant que témoin, Lee Jong-ho, ancien président de la société d’investissement Blackpearl Invest et proche collaborateur de Kim Geon-hee.