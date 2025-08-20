Itaewon : après la mort d’un pompier, le président appelle à une réponse nationale face au traumatisme collectif

Photo : YONHAP News

Un nouveau drame ravive la mémoire de la catastrophe d’Itaewon. Un pompier, mobilisé lors de la bousculade meurtrière d'Halloween 2022, a été retrouvé mort mercredi. Il suivait un traitement psychologique intensif, sans parvenir à surmonter son traumatisme.Le président de la République a exprimé le jour même sa profonde tristesse sur les réseaux sociaux, évoquant un jeune homme qui a tenu bon face à une souffrance indicible, avant de présenter ses condoléances à sa famille. Selon Lee Jae Myung, ce décès met en lumière un problème plus large : l’absence de véritable dispositif national de soutien face aux traumatismes collectifs.Le chef de l’Etat a reconnu que la Corée du Sud n’a pas su construire une protection sociale et psychologique suffisante et que, trop souvent, les victimes et leurs proches se retrouvent seuls, contraints de porter un poids psychologique insoutenable. Pour lui, l’inaction nourrit un danger plus large et un traumatisme non pris en charge menace la cohésion même du pays. Il a ainsi indiqué que le gouvernement devait désormais se tenir aux côtés non seulement des familles et victimes directes, mais aussi des secouristes et intervenants marqués à vie par de telles catastrophes.Enfin, Lee a réaffirmé son engagement à renforcer les enquêtes et à adopter de nouvelles réformes légales pour éviter qu’un tel événement se répète.