CSIS : la Corée du Nord disposerait d’un site secret de stockage d’ICBM

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord posséderait une base secrète de stockage de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) à Sinpung-dong, dans l’ouest de son territoire et à 27 km de la frontière avec la Chine. C’est ce qu’a révélé « Beyond Parallel » dans un rapport publié hier. Cette plateforme d'analyse du Centre américain d'études stratégiques et internationales (CSIS), dédiée au royaume ermite, s’appuie sur les images satellites prises le 11 juillet.Selon cette publication, la base aurait été construite de 2004 à 2014. Les années suivantes, des travaux y auraient été effectués pour améliorer les sites liés au développement de missiles à portée intermédiaire (IRBM) et d’ICBM.Les experts du think tank, basé à Washington, ont indiqué ne pas pouvoir connaître les détails concernant les modèles des engins installés. Mais ils suggèrent qu’une unité militaire de la taille d’une brigade y est stationnée et que cette troupe dispose de six à neuf ICBM de type Hwasong-15 ou Hwasong-18 pouvant transporter une ogive nucléaire, d’un nouveau missile balistique intercontinental, encore inconnu, ou de véhicules capables de les transporter et de les lancer (TEL).Toujours selon ces spécialistes, la base de Sinpung-dong est elle aussi considérée comme un élément clé de la stratégie balistique en évolution de Pyongyang, de ses capacités de dissuasion et de frappe nucléaires. Le régime de Kim Jong-un exploiterait 15 à 20 bases de missiles balistiques, mais il ne les a jamais dévoilées et elles ne se sont pas invitées dans les négociations nucléaires avec Washington.