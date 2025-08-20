G7 : nouvel appel à l’abandon de l’arsenal nucléaire nord-coréen

Photo : YONHAP News

Le groupe des directeurs du G7 sur la non-prolifération a réaffirmé que la Corée du Nord ne peut pas avoir et n’aura jamais le statut d’Etat nucléaire. Il lui a demandé d’abandonner ses armes atomiques, celles de destruction massive ainsi que les missiles balistiques, de manière complète, vérifiable et irréversible.Dans une déclaration publiée hier, le groupe a reconfirmé son engagement en faveur de la dénucléarisation complète du pays communiste et de la lutte contre les activités de contournement des sanctions internationales à son encontre, qui viennent financer ses programmes illicites d’armes de destruction massive et de missiles balistiques. Il a désigné la Russie et la Chine comme les principales nations qui aident leur allié commun à se livrer à de telles activités.En mars, les chefs de la diplomatie des sept économies les plus avancées du monde ont eux aussi diffusé une déclaration conjointe similaire. Toutefois, ils n’avaient pas fait état d’un processus d'abandon complet, vérifiable et irréversible.