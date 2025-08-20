Aller au menu Aller à la page

Lee Jae Myung et Bill Gates discutent de coopération en matière de santé mondiale

Write: 2025-08-21 13:31:32Update: 2025-08-21 14:33:48

Lee Jae Myung et Bill Gates discutent de coopération en matière de santé mondiale

Photo : YONHAP News

Le président de la République Lee Jae Myung a reçu aujourd’hui Bill Gates, coprésident de la Fondation Gates, à Yongsan. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de la santé mondiale, du climat et de la lutte contre la pauvreté.

Le chef de l’Etat sud-coréen a salué l’engagement du fondateur de Microsoft, soulignant son rôle dans le développement de vaccins et d’infrastructures durables. Il a affirmé que la Corée du Sud chercherait toutes les voies possibles pour participer à ces efforts au service de la planète et de l’humanité. Son interlocuteur a rappelé que sa fondation, qui célèbre son 25e anniversaire, s’est engagée à utiliser l’intégralité de ses fonds, près de 200 milliards de dollars, au cours des vingt prochaines années pour améliorer les conditions de santé dans le monde. L’objectif est ambitieux : réduire de 80 % la mortalité infantile et faire passer le nombre de décès d’enfants à moins de deux millions par an.

L’homme d’affaires américain a ensuite rappelé que la recherche menée à l’Institut international des vaccins, implanté à Séoul depuis 1997, avait constitué un point de départ important dans le domaine de la santé. Avant de saluer les progrès spectaculaires de l’industrie sud-coréenne, citant les contributions d’entreprises comme SK, LG, SD Bioscience ou encore EuBiologics avec leurs vaccins et dispositifs de diagnostic de la COVID-19. Selon lui, le pays du Matin clair peut jouer un rôle central grâce à ses produits biotechnologiques d’un niveau remarquable, capables de répondre aux grands défis mondiaux.
