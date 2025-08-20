Sommet Lee-Trump : le président sud-coréen va visiter un chantier naval à Philadelphie

Photo : YONHAP News

Au lendemain de son sommet avec Donald Trump, fixé le 25 août, Lee Jae Myung visitera un chantier naval de Hanhwa, situé à Philadelphie. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui la porte-parole de la présidence.Selon Kang Yu-jung, à cette occasion, le chef de l’Etat devrait montrer son soutien à l'industrie de la construction navale, qui a joué un rôle majeur dans la conclusion d'un accord commercial entre Séoul et Washington à la fin du mois dernier. Le site en question est un élément central de la coopération bilatérale en la matière, baptisée « Make American Shipbuilding Great Again » (MASGA).Par ailleurs, Kang a donné plus de détails sur le programme officiel du dirigeant pour ses déplacements au Japon et aux Etats-Unis. Il se rendra d’abord à Tokyo, ce week-end, pour y rencontrer le Premier ministre nippon, Shigeru Ishiba, et assister à un déjeuner-rencontre avec la communauté coréenne de l’archipel.Lee s’envolera ensuite vers Washington pour y arriver dimanche après-midi, heure locale. Il débutera son programme officiel avec un dîner-rencontre avec les expatriés. Le jour de son entretien avec le locataire de la Maison Blanche, il rencontrera également des responsables des milieux économique et universitaire.