Déclaration Kim-Obuchi : la présidence revient sur les propos de Lee

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le journal japonais Yomiuri Shimbun a publié une interview exclusive du président sud-coréen, qui doit s’entretenir le 23 août avec le Premier ministre nippon. Interrogé sur la déclaration commune, signée en octobre 1998, entre les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon de l’époque, Kim Dae-jung et Keizo Obuchi, Lee Jae-myung a estimé que c’était un événement ayant « tracé un nouveau trait » dans les relations bilatérale. Avant d'indiquer espérer publier un nouveau texte la dépassant.Le Bureau présidentiel est revenu sur ces propos, lors d’un briefing tenu ce matin à Yongsan. Sa porte-parole, Kang Yu-jung, a expliqué qu’ils reflétaient l’objectif du chef de l’Etat d’améliorer les relations Séoul-Tokyo. Avant d’ajouter que, comme les deux parties sont en phase de coordination finale, il est prématuré de dire si un accord de niveau similaire sera conclu et quel sera sa teneur.