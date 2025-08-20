Météo : soleil et chaleur pour terminer la semaine

Photo : YONHAP News

En raison d’un double anticyclone entourant la Corée du Sud, la canicule ne devrait pas s’atténuer en cette fin de semaine. Les autorités maintiennent donc leurs alertes pour l’ensemble des régions, d’autant plus que les températures ne descendent pas en dessous des 25°C la nuit. Ce vendredi matin, il fait 26°C à Séoul, Daejeon et Gwangju, 27°C à Jeonju et Daegu ainsi que 28°C à Gangneung et Busan. Cet après-midi, il est attendu 33°C dans la capitale, à Gwangju et Busan, 35°C à Daejeon, Jeonju et Gangneung ainsi que 36°C à Daegu.Du côté du ciel, le soleil brillera bien haut sur tout le pays. A noter toutefois que des averses sont attendues localement dans le sud du territoire.Ce week-end, alors que samedi marque le début de cheoseo, l’une des 24 divisions du calendrier lunaire censée annoncer la fin de la période des grosses chaleurs, le mercure ne fléchira pas. Des averses traverseront le pays du nord-ouest au sud-est augmentant l’humidité et accentuant la sensation de chaleur.