Ulchi : le président Lee inspecte l’exercice

Photo : YONHAP News

Hier, dernier jour de l’exercice Ulchi entamé le 18 août, le président de la République s’est rendu au poste de commandement de guerre « Bunker B-1 » où il a présidé une réunion de situation générale et inspecté les installations intérieures.Lee Jae Myung a salué les efforts des responsables de la manœuvre pour renforcer la capacité nationale de gestion des crises et consolider la posture de défense conjointe entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Il a souligné la nécessité de se préparer avec soin afin d’assurer la sécurité de la population par des exercices pratiques. Avant de rappeler que, si la sécurité est ébranlée, la vie des citoyens est menacée, exhortant chacun à assumer ses responsabilités.Après la réunion, tenue en présence du Premier ministre Kim Min-seok, du ministre de la Défense, Ahn Gyu-back, ainsi que d’autres hauts responsables, le chef de l’Etat a encouragé les fonctionnaires et les militaires sud-coréens et américains ayant participé à la manœuvre conjointe.