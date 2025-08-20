Sommet Lee-Trump : interrogations après le départ précipité de Cho Hyun pour Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères s’est précipitamment rendu hier à Washington, où aura lieu le premier sommet entre Lee Jae Myung et Donald Trump, le 25 août. Ce qui laisse présager d’une situation imprévue en amont de cette rencontre. Initialement, Cho Hyun devait accompagner le président de la République à Tokyo samedi, pour son tête-à-tête avec le Premier ministre Shigeru Ishiba, avant de rallier la capitale américaine.Toutefois, le ministère des Affaires étrangères se veut rassurant. Un de ses responsables a annoncé que le chef de la diplomatie était parti plus tôt que prévu seulement pour préparer l’entrevue de manière plus minutieuse, en considération de son enjeu de taille. Une explication qui ne convainc pas. Certains évoquent un possible désaccord difficile à régler survenu lors des réunions de travail des deux parties sur le fond comme la forme du face-à-face.Les deux dirigeants doivent aborder la question dite de la modernisation de l’alliance bilatérale, celle de l’élargissement de la flexibilité stratégique des GI’s présents dans le sud de la péninsule, le dossier commercial relatif aux droits de douane américains ou encore la révision du pacte nucléaire bilatéral, voulue par Séoul. Mais il aurait pu y avoir des divergences sur le consensus à obtenir.En attendant, le ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, déjà arrivé à Washington, continue de coordonner les sujets de discussions avec ses interlocuteurs, dont le représentant au Commerce (USTR), Jamieson Greer. Son ministre, Kim Jung-kwan, doit le rejoindre aujourd’hui pour un rendez-vous avec le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et celui à l’Energie, Chris Wright, entre autres.