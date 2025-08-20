Enquête sur Kim Keon-hee : l'ex-Première dame garde le silence

Photo : YONHAP News

Hier après-midi, le troisième interrogatoire de Kim Keon-hee après sa mise en détention provisoire a duré un peu plus de 3 heures. Cette audition était principalement concentrée sur les allégations concernant le chaman Geon Jin, de son vrai nom Jeon Seong-bae, et l’Eglise de l’unification appelée secte Moon.Toutefois, l’épouse du président destitué Yoon Suk Yeol a exercé son droit de garder le silence et n’a pas répondu à la plupart des questions. Les enquêteurs prévoient de la convoquer à nouveau samedi à 10h.Par ailleurs, le chaman, désigné comme l’intermédiaire entre le mouvement religieux et l’ex-Première dame, a été placé en détention jeudi. L’équipe du procureur spécial avait demandé, mardi, un mandat d’arrêt à son encontre pour corruption et violation de la loi sur les fonds politiques. Le Tribunal central de Séoul a accepté cette requête, invoquant un risque de destruction de preuves.Pour rappel, Jeon est accusé d’avoir remis à Kim, entre avril et août 2022, des cadeaux de luxe d’une valeur de 60 millions de wons, soit 37 000 euros, de la part de la secte Moon en échange de son intervention en sa faveur dans différents projets.