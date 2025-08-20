Le ministre japonais de la Défense attendu à Séoul en septembre

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais de la Défense, Gen Nakatani, pourrait faire un déplacement à Séoul le 8 septembre, pour un tête-à-tête avec son homologue sud-coréen, Ahn Gyu-back. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le quotidien Asahi Shimbun. Si tel est le cas, il s’agira du premier voyage d’un chef de la défense de l’archipel en Corée du Sud depuis dix ans.Selon le journal nippon, leurs discussions devraient porter sur les meilleurs moyens de maintenir, voire renforcer, la coopération sécuritaire entre leurs pays. Les deux hommes devraient également souligner l’importance de travailler main dans la main avec les Etats-Unis.Le 7 août dernier, lors de leur entretien en visioconférence, Nakatani avait manifesté son intention de se rendre à Séoul, où il envisage de rencontrer également le ministre de la Réunification, Chung Dong-young. Sa venue était initialement programmée en décembre dernier, mais elle a été annulée en raison de l’instauration de la loi martiale par Yoon Suk Yeol.