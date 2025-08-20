Jeux asiatiques d’hiver 2029 : la tenue en Arabie saoudite incertaine

Photo : YONHAP News

L’Arabie saoudite rencontre des difficultés dans la construction de sa station de ski pour les Jeux asiatiques d’hiver 2029 et envisage de chercher un pays hôte alternatif. C’est ce qu’a rapporté, mercredi, le Financial Times.D’après les sources du quotidien britannique, des responsables saoudiens ont discuté en interne de la possibilité que la Corée du Sud ou la Chine, qui ont déjà organisé cette compétition, accueille l’édition 2029 tandis que l’Arabie saoudite se chargerait de l’édition suivante en 2033. Cependant, Séoul et Pékin ont déclaré qu’aucune discussion n’avait eu lieu avec Riyad à ce sujet.Les Jeux asiatiques d’hiver ont repris cette année à Harbin en Chine, après huit ans d’interruption. Cependant, rare sont les pays asiatiques dotés de zones enneigées qui souhaitent les organiser en raison du peu d’attention qu’ils attirent et de leur faible impact promotionnel. Dans ce contexte, la ville saoudienne de Neom City, la plus grande ville intelligente en cours de construction, avait surpris en déposant sa candidature pour 2029.Toutefois, des problèmes liés à l’approvisionnement en eau et aux travaux en haute altitude rendent l’organisation incertaine. Il est donc possible que la compétition soit transférée à un autre pays. Par ailleurs, certains dénoncent le fait que Riyad utilise le sport pour dissimuler les problèmes de droits humains dans le pays.