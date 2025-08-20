Séoul rejoint la DPAA pour la recherche de dépouilles en Papouasie Nouvelle-Guinée

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen participe à la recherche en cours des restes des militaires américains disparus en Papouasie Nouvelle-Guinée durant la Seconde Guerre mondiale. Ces opérations sont effectuées dans la région de Rabaul par la DPAA (Defense Pow Accounting Agency), une agence du Pentagone. 107 Coréens victimes de la mobilisation forcée sous l’occupation coloniale japonaise y furent également tués ou portés disparus. Pendant le conflit, 5 407 Coréens ont connu le même sort dans le Pacifique.Le ministère sud-coréen de l’Intérieur a annoncé, hier, que trois représentants prendraient part aux fouilles entre le 25 et le 29 août, dans le cadre d’un protocole d’entente (MOU) visant à retrouver les restes des victimes et à les identifier. Cet accord de coopération bilatérale a été conclu en août 2024 entre le ministère et la DPAA.Avant sa signature, la participation de Séoul était limitée aux prélèvements d'échantillons sur les restes et à l’analyse génétique. Mais elle est désormais étendue aux opérations de recherche.