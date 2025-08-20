Loi de « l’enveloppe jaune » : le gouvernement tente de convaincre les secteurs clé

Photo : YONHAP News

A l’approche de l’examen de l'amendement de la loi sur les syndicats, appelée loi de « l’enveloppe jaune », en séance plénière à l’Assemblée nationale, le gouvernement tente de convaincre le milieu économique.Jeudi, le vice-ministre de l'Emploi et du Travail a rencontré les dirigeants des grandes entreprises des secteurs sidérurgique, de la construction navale et automobile. A cette occasion, Kwon Chang-jun a promis, après l’adoption de la loi, de constituer un groupe de travail pour recueillir leurs avis et de mettre en place un canal de communication permanent.Les patrons présents ont exprimé leur accord avec l’objectif de la loi, mais ont souligné les difficultés rencontrées dans la réalité. Avant de demander à l’exécutif d’examiner ces enjeux, d’assurer un équilibre entre employeurs et syndicats ainsi que de fournir des directives détaillées.En revanche, les syndicats exigent que le projet de loi soit adopté dans sa version initiale. Ils ont annoncé une grande conférence de presse devant l’Assemblée nationale aujourd’hui.