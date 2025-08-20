Jour de la victoire contre le Japon : Woo Won-shik assistera à la cérémonie à Pékin

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale participera à la cérémonie du 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon organisée le 3 septembre à Pékin. Woo Won-shik sera accompagné de plusieurs députés de la majorité et de l’opposition, choisis principalement parmi les membres de l’Assemblée interparlementaire Corée-Chine et ayant une bonne connaissance des relations bilatérales.Jeudi après-midi, l’ambassadeur de Chine en Corée, Dai Bing, a rendu visite au patron du perchoir pour lui transmettre officiellement une invitation. Pékin avait également envisagé la participation du président de la République Lee Jae Myung, mais après consultation avec Séoul, il a été décidé de convier Woo.Le Jour de la victoire contre le Japon, qui commémore le 3 septembre 1945, date à laquelle le document de reddition de Tokyo a été reçu après avoir été signé la veille, est une fête nationale dans l’empire du Milieu. Lors du 70e anniversaire en 2015, la présidente sud-coréenne Park Geun-hye y avait exceptionnellement assisté. A cette occasion, des dirigeants de pays étroitement liés à la Chine, comme ceux de la Russie, de la Mongolie, du Vietnam et des pays d’Asie centrale, étaient présents.