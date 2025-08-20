Le gouverneur de la BOK reçoit le patron du géant américain des stablecoins Circle

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Rhee Chang-yong, a reçu hier le patron du géant américain des stablecoins Circle, Heath Tarbert, actuellement à Séoul. Cet entretien à huis clos a retenu l’attention, alors que Rhee insiste sur la nécessité d’encadrer l’émission de ces nouveaux instruments financiers en plein essor par des régulations strictes et de la réserver, dans un premier temps, exclusivement aux banques.Conformément à cette prise de position, son institution a récemment appelé le gouvernement et le Parlement à durcir les réglementations concernant les flux de capitaux, affirmant que ces cryptoactifs risquent d’être utilisés pour les contourner.Les quatre premiers groupes bancaires sud-coréens se prêtent à l’émission de stablecoins. Leurs patrons ou leurs cadres supérieurs envisagent de rencontrer non seulement le président de Circle, mais aussi les responsables de la société Tether, qui émettent respectivement l'USDC et l’USDT, deux stablecoins américains adossés au dollar dominant le marché. Les représentants de Tether devront eux aussi faire un déplacement prochainement en Corée du Sud.