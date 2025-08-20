R&D : Lee Jae Myung annonce un investissement record en 2026

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a réuni aujourd’hui, pour la première fois, son Conseil consultatif sur la science et la technologie (PACST). L’occasion pour le président de la République de souligner l’importance du secteur, en le qualifiant de stratégie clé pour l’avenir de la nation.Pour le chef de l’Etat, la Corée du Sud ne doit pas rater le train de l’intelligence artificielle (IA), devenu un moteur indispensable pour relancer la croissance économique. D’autant plus que les deux ou trois prochaines années seront cruciales pour se positionner parmi les leaders mondiaux dans cette filière.Lee a ainsi annoncé avoir décidé d’affecter 35 300 milliards de wons de crédits dans le budget de l’Etat 2026 pour la recherche et le développement (R&D) des industries de technologies de pointe. Une hausse d’environ 20 % par rapport au montant actuel et un record.L’occupant du Bureau de Yongsan a également fait valoir la suppression progressive du « Project based System » (PBS), un système permettant aux chercheurs de décrocher des projets externes afin de financer les frais de personnel. Toutefois, ces chercheurs ne s’attachant qu’à des résultats à court terme, au détriment des grands projets de recherche, l’exécutif souhaite le supprimer.