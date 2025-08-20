Musée national de Corée : le nombre de visiteurs franchit les 4 millions

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes qui ont visité le Musée national de Corée entre le 1er janvier au 20 août, s’est établi à 4 073 000. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le principal musée d’art de la Corée du Sud situé à Séoul. Ce chiffre est 1,7 fois supérieur à celui de l’an dernier sur la même période et dépasse pour la deuxième fois, depuis 2023, la barre des 4 millions.D’après un responsable de l’établissement, cet afflux témoigne l’intérêt croissant des sud-Coréens, comme des étrangers, pour la culture traditionnelle du pays du Matin clair. Le succès planétaire « K-Pop Demon Hunters » y a également contribué. En effet, après avoir regardé ce film sur Netflix, nombreux se sont rués vers le magasin de souvenir du musée, afin d’acheter des goodies exclusifs.Par ailleurs, sa réalisatrice, Maggie Kang, s’est rendue hier matin sur place en compagnie du directeur du musée, Yoo Hong-june. Elle a visité plusieurs salles, dont la célèbre « Room of Quiet Contemplation ».