Enquête sur la loi martiale : Han Duck-soo de nouveau face aux enquêteurs

Photo : YONHAP News

L’ancien Premier ministre a de nouveau comparu, ce matin, devant l’équipe du procureur spécial. Han Duck-soo est soupçonné d’avoir toléré, voire participé, à la proclamation de la loi martiale du 3 décembre. Il s’agit de sa troisième audition, trois jours après la dernière qui a duré 16 heures.Lors d’un précédent interrogatoire, l’ancien chef du gouvernement a reconnu avoir reçu du président destitué Yoon Suk Yeol le texte annonçant l’état d’exception, revenant ainsi sur ses premières déclarations. Les enquêteurs cherchent à déterminer si la convocation d’un conseil des ministres, juste avant l’instauration de la loi martiale, ainsi que la rédaction et la destruction d’un premier décret, constituent des actes de complicité.Les soupçons portent aussi sur un appel passé dans la nuit à Choo Kyung-ho. Le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) à ce moment-là est accusé d’avoir entravé le vote de levée de la loi martiale, en changeant à plusieurs reprises le lieu d’une réunion d’urgence des députés.Par ailleurs, l'équipe du procureur chargée d'enquêter sur les allégations visant Kim Keon-hee, a lancé ce matin des perquisitions dans une dizaine d'établissements liés à l'affaire de l'autoroute de Yangpyeong, y compris la mairie. Elle vérifie si le terminus de cet axe routier a été déplacé pour favoriser la famille de l’ex-Première dame.