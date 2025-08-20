Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Economie

Immobilier : interdiction aux étrangers d’acheter dans la région capitale sans y résider

Write: 2025-08-22 14:03:42Update: 2025-08-22 18:19:31

Immobilier : interdiction aux étrangers d’acheter dans la région capitale sans y résider

Photo : YONHAP News

A partir du 26 août, les étrangers ne pourront plus acheter de logement dans la région capitale sud-coréenne, sauf pour y résider réellement. Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports a annoncé hier que Séoul, sept arrondissements d’Incheon et 23 villes et comtés du Gyeonggi seront désignés comme zones soumises à autorisation des transactions immobilières des étrangers.

Depuis que le gouvernement a lancé, en mars dernier, des mesures de régulation immobilière dans certains arrondissements de la capitale, les achats des logements à des fins non résidentielles y ont reculé. Néanmoins ceux des étrangers ont continué d’augmenter dans les autres quartiers de la ville.

Ces trois dernières années, les transactions par des étrangers à Séoul et ses environs ont progressé de 26 % en moyenne par an. De plus, le dispositif du 27 juin, qui limite les prêts immobiliers en excluant les étrangers, a suscité les critiques d’injustice et les craintes de spéculation.

Désormais, les acquéreurs étrangers devront obtenir une permission pour l'achat d'un logement, y emménager dans les quatre mois et y habiter au moins deux ans. Le ministère prévoit d’appliquer ce système pendant un an et de le prolonger si nécessaire. 
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >