Jeux asiatiques d’hiver 2029 : le COA propose l’organisation à la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Alors que l’Arabie Saoudite connaît des difficultés à se préparer pour les Jeux asiatiques d’hiver 2029, le Conseil olympique d'Asie (COA) a proposé à la Corée du Sud de l’organiser à sa place.Le Comité olympique et sportif coréen (KSOC) a fait savoir, aujourd’hui, que son président Yoo Seung-min, s’est entretenu le mois dernier avec Sheikh Joaan Bin Hamad Al-Thani, candidat unique au poste de président du COA, et le secrétaire général de l’instance, Hussein al-Muslim, à Singapour lors des Championnats du monde de natation. A cette occasion, une demande a été faite à Séoul pour accueillir l’événement sportif régional.A cette proposition, l’ancien chamion de tennis de table a répondu devoir en discuter avec le gouvernement de Lee Jae Myung. Le ministère de la Culture et des Sports doit examiner la faisabilité de l’organisation avant de conclure.Mercredi, le Financial Times a rapporté que Riyad rencontrait des difficultés dans la construction de la station de ski à Trojena et envisageait de chercher un pays hôte alternatif. D’après les sources du quotidien britannique, des responsables saoudiens ont discuté en interne de la possibilité que la Corée du Sud ou la Chine accueille l’édition 2029 tandis que l’Arabie saoudite se chargerait de l’édition suivante en 2033.Cependant, si Séoul a confirmé avoir été approché, Pékin reste silencieux sur le sujet.