La Corée du Sud parie sur l’IA pour surmonter la crise

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle stratégie de croissance économique. Objectif : porter le taux de croissance potentielle à 3 %, en développant l’intelligence artificielle (IA) dans les secteurs publics comme privés.L'exécutif prévoit une croissance de 0,9 % cette année. C'est la première fois que sa prévision tombe sous la barre de 1 % depuis la pandémie de COVID-19. Face à cette situation, il mise sur le « Projet de grande transition vers l’IA ».Tout d'abord, sur le plan industriel, l’intégration de l'IA sera accélérée dans sept domaines clés, dont la robotique, l’automobile, les drones et les semi-conducteurs. Dans le secteur public, l’IA sera mobilisée pour améliorer l’efficacité dans la protection sociale, l’emploi, la gestion fiscale ou encore l’évaluation des nouveaux médicaments.Le gouvernement veut également renforcer la formation pour que les citoyens maîtrisent l’IA aussi naturellement que le hangeul, l’alphabet coréen, et offrir de meilleures conditions aux talents afin d’éviter la fuite des cerveaux.Au-delà de l'IA, le plan prévoit d’accroître l’autonomie dans les matériaux avancés, comme les supraconducteurs. Mais également d’investir massivement dans 15 secteurs dits de « méga-innovation », allant des énergies vertes comme le solaire et l'hydrogène, aux biotechnologies, en passant par les contenus culturels. Afin de le soutenir, un fonds national de plus de 100 000 milliards de wons, soit 61,9 milliards d'euros sera créé.