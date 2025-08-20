Les émissaires spéciaux du président Lee vont être dépêchés ce dimanche en Chine

Photo : YONHAP News

Les émissaires spéciaux du chef de l’Etat vont être dépêchés, ce dimanche, en Chine. C’est ce qu’a annoncé cet après-midi la porte-parole du Bureau présidentiel au cours d’un briefing.D’après Kang Yu-jung, cette délégation dirigée par l’ex-président de l’Assemblée nationale, Park Byeong-seug, doit y rester trois jours. Il est peu probable qu’elle soit reçue par Xi Jinping en personne et devra transmettre la missive de Lee Jae Myung qui lui est adressé par le biais d’un haut responsable.Depuis sa prise de fonction, le nouveau dirigeant sud-coréen a envoyé des émissaires spéciaux dans 11 nations. Cette délégation dans l’empire du Milieu est la dernière.Par ailleurs, aux questions des journalistes qui voulaient en apprendre davantage sur le départ précipité du ministre des Affaires étrangères pour Washington, sans accompagner le président au Japon, Kang a répondu qu’il n’a pas brusquement dû quitter Séoul. Selon elle, c’est dans le but de coordonner plus étroitement le sommet Lee-Trump que Cho Hyun est arrivé plus tôt dans la capitale américaine.