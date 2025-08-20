PPP : Kim Moon-soo et Jang Dong-hyuk s’affronteront pour la présidence du parti

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a tenu cet après-midi sa convention nationale à Cheongju, dans le Chungcheong du Nord, pour élire sa nouvelle direction.Quatre membres du comité suprême ont d'abord été annoncés : Shin Dong-wook, Kim Min-soo, Kim Jae-won et Yang Hyang-ja. Le poste de représentant de la jeunesse est revenu à Woo Jae-jun.Concernant le président de la formation, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue lors du premier tour. Un second sera organisé entre Kim Moon-soo et Jang Dong-hyuk, les deux arrivés en tête, le 26 août. Ils s'affronteront lors d'un débat télévisé, demain. Pour rappel, Kim avait représenté le parti conservateur lors de la dernière présidentielle.Les résultats du scrutin comptaient pour 80 % des votes des adhérents, recueillis les 20 et 21 août, et pour 20 % d’un sondage d’opinion auprès du grand public.