Sommet Lee-Ishiba : Séoul et Tokyo relancent leur « diplomatie de la navette »

Après leur première rencontre lors du sommet du G7, le 17 juin au Canada, le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont à nouveau entretenus, ce samedi après-midi, à Tokyo.Lors de la conférence de presse conjointe tenue à la sortie de leurs discussions, qui ont duré un peu moins de deux heures, Lee Jae Myung a tout d’abord remercié son hôte, le Japon et ses habitants pour leur accueil chaleureux. Il a ensuite affirmé qu'être le premier dirigeant sud-coréen à se rendre sur l'archipel pour tenir un premier sommet bilatéral, depuis 1965, témoignait de l'importance qu'accorde la Corée du Sud au Japon, qualifié de partenaire idéal. Il a également insisté sur la publication d'un document conjoint à l'issue du sommet Séoul-Tokyo, une première en 17 ans. Le chef de l'Etat sud-coréen a poursuivi en confirmant que cette entrevue annonçait le retour de « la diplomatie de la navette ». Pour conclure, il a espéré que la solidarité et la confiance tissées aujourd’hui seront éprouvées par les peuples des deux nations.De son côté, Shigeru Ishiba a affirmé que la coopération trilatérale avec Washington devenait de plus en plus importante et qu’il était, depuis la prise de fonction de son interlocuteur, rassuré par le fait qu’ils partagent la même vision. Il s’est ensuite félicité de la reprise de « la diplomatie de la navette » en soulignant que les deux pays allaient mener des politiques cohérentes, malgré les dossiers épineux. Enfin, le chef du gouvernement nippon a souhaité que le slogan du 60e anniversaire de la normalisation des relations Séoul-Tokyo, « Main dans la main, Vers un avenir meilleur », soit mis en application.Au cours de leur réunion, les deux hommes ont abordé différents sujets, dont la sécurité, le commerce, la coopération dans les domaines de l'hydrogène et de l'intelligence artificielle (IA) ainsi que l'augmentation des échanges humains avec l'élargissement des visas vacances-travail. Concernant le dossier nord-coréen, ils ont réaffirmé partager la même approche et décidé d’œuvrer pour la dénucléarisation de la péninsule en collaboration avec Washington. A propos de la baisse de la natalité, du vieillissement de la société, de l'agriculture et des désastres, les deux parties ont indiqué qu'elles chercheront ensemble des solutions. Elles sont également convenues de travailler étroitement au succès du prochain sommet du Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec), qui se tiendra cet automne à Gyeongju.Ce soir, un dîner est organisé pour conclure ce tête-à-tête. Demain, après avoir rencontré des personnalités politiques japonaises dans le but de trouver des moyens d’améliorer les relations bilatérales, Lee s’envolera vers les Etats-Unis pour un face-à-face avec Donald Trump.