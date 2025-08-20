Lee Jae Myung entame sa visite aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le président de la République est arrivé à Washington, dimanche après-midi heure locale, pour une visite de trois jours. Lee Jae Myung doit tenir, ce lundi, son premier sommet avec le dirigeant américain, Donald Trump.A l'ordre du jour devraient figurer des questions économiques et sécuritaires, notamment les détails de l'accord tarifaire conclu entre les deux pays à la fin du mois dernier et la flexibilité stratégique des troupes américaines stationnées en Corée du Sud. Le transfert du contrôle opérationnel en temps de guerre (OPCON) de Washington à Séoul, un nouveau partage des coûts de défense liés aux GI's présents au sud de la péninsule coréenne, ou encore une révision de l'accord bilatéral sur l'énergie nucléaire pourraient également être abordés.Lors d'un point presse tenu hier, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a indiqué que la stabilisation des relations économiques et commerciales entre les deux alliés, la modernisation de l'alliance bilatérale et l'exploration de nouvelles pistes de coopération constituaient les trois principaux thèmes des discussions.Après sa rencontre avec le locataire de la Maison Blanche, Lee participera à une table ronde réunissant des représentants des milieux d'affaires sud-coréens et américains, et prononcera un discours au Centre américain d'études stratégiques et internationales (CSIS). Mardi, le chef de l’Etat se rendra au chantier naval de la société sud-coréenne Hanwha Ocean, à Philadelphie.