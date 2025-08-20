PPP : second tour de l’élection de son président

Photo : YONHAP News

Le second tour du scrutin visant à élire le nouveau président du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l'opposition, a débuté hier par le vote mobile et le sondage d'opinion auprès du grand public. Ce lundi également, entre 10h et 22h, les adhérents peuvent participer par le biais du système de réponse automatisée (ARS).Pour rappel, le parti conservateur a dévoilé, vendredi dernier lors de sa convention nationale, les résultats du premier tour, organisé les 20 et 21 août. Aucun des quatre candidats en lice n’ayant obtenu la majorité absolue, les deux premiers s’affrontent lors de ce second tour : Kim Moon-soo, ancien ministre de l’Emploi et du Travail et ex-candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, et le député Jang Dong-hyuk.Le vainqueur sera annoncé demain. Les résultats du vote des adhérents compteront pour 80 % et ceux du sondage d’opinion pour 20 %.