Les émissaires spéciaux de Lee ont été reçus par le ministre chinois des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Les émissaires spéciaux du président sud-coréen sont arrivés hier à Pékin. Ils ont été reçus par le ministre chinois des Affaires étrangères à qui ils ont transmis une lettre personnelle de Lee Jae Myung.Lors de cette rencontre, Wang Yi leur a souhaité la bienvenue et exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale et de rendre les relations Séoul-Pékin plus stables et durables.De son côté, Park Byeong-seug, chef de la délégation sud-coréenne, a lui aussi espéré que ce déplacement permette de démêler les relations bilatérales, enchevêtrées ces dernières années, et que les deux pays travailleront ensemble pour les remettre sur la bonne voie. Il a par ailleurs demandé au président chinois, Xi Jinping, de se rendre à Gyeongju cet automne, où se tiendra le Forum de coopération économique de l'Asie-Pacifique (Apec).La délégation, composée également des députés du Minjoo, Kim Tae-nyeon et Park Jeung, et de Roh Jae-heon, fils de l'ancien président de la République Roh Tae-woo, sera reçue demain par Han Zheng, vice-président chinois, et Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire.