96 transfuges nord-coréens sont entrés en Corée du Sud au premier semestre

Au premier semestre 2025, 96 transfuges nord-coréens sont arrivés en Corée du Sud. Un chiffre qui reste stable comparé aux 105 défections enregistrées lors des six premiers mois de 2024. En revanche, il est en baisse de 27 % par rapport à la deuxième moitié de l'année dernière.Le ministère sud-coréen de la Réunification a annoncé sa décision de rendre publiques les statistiques en la matière deux fois par an, contre quatre jusqu'ici. Le communiqué de presse ne sera plus diffusé aux médias, mais mis en ligne. Selon le ministère, la communication se faisait chaque trimestre à la suite de la réduction du nombre de réfugiés, due à la pandémie de COVID-19. Mais il a été décidé qu'elle devienne semestrielle au regard de l'absence de changement significatif récemment.A noter que parmi les déserteurs, avant d'entrer sur le sol sud-coréen, la plupart sont restés dans un pays tiers après avoir traversé la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Leur nombre cumulé atteint 34 410, dont 72 % de femmes. Parmi les 96 de cette année, 88 sont des hommes.