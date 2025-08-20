Parlement : adoption de la « loi de l’enveloppe jaune »

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale a adopté, dimanche, une proposition de loi controversée sur le travail. L'amendement des articles 2 et 3 de la loi sur les syndicats, présenté par le Minjoo, le parti au pouvoir, et d'autres mouvements progressistes, a été approuvé par 183 voix pour et 3 contre, sur les 186 députés présents.Cette nouvelle législation, connue sous le nom de « loi de l'enveloppe jaune », prévoit notamment d'élargir la définition des employeurs, d'étendre les motifs légaux des conflits du travail et de limiter les actions des entreprises en dédommagements contre les grévistes. Sous le gouvernement de Yoon Suk Yeol, le texte avait déjà été adopté par le Parlement avant d’être bloqué par un veto présidentiel.Lors du scrutin d’hier, les élus du Parti du pouvoir du peuple (PPP) ont quitté l’Hémicycle en signe de protestation, après avoir mené une obstruction parlementaire. Le chef du groupe parlementaire du mouvement conservateur, Song Eon-seok, a fait part de ses inquiétudes quant au risque de décourager les investisseurs étrangers. Quant au Parti de la Réforme, ses trois élus ont tous voté contre.